اخبار الفن .. قصة الظهور النادر لزوجة محمد هنيدى .. وهجوم هيدى كرم على الجونة .. وحزن دينا الشربينى .. ومايوه مثير لـ حلا شيحة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:خطفت زوجة الفنان محمد هنيدى "عبير الأسعد"، الأنظار إليها أثناء حضورها لحظة تكريم زوجها فى ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة التى انتهت منذ أيام قليلة.نشر الفنان كريم فهمى، صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، عبر خاصية "ستورى"، حيث وضح إصابته فى ذراعه أثناء تصوير فيلمه الجديد "ديدو".كشفت الفنانة مديحة حمدي، عن سر ارتدائها الحجاب حيث انتشرت الشائعات حول هذا الأمر بأن السبب فى ذلك زلزال 1992 وهو ما نفته جملة وتفصيلا.شنت الفنانة هيدى كرم هجوما شرسا على إدارة مهرجان الجونة السينمائى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بسبب عدم توجيه الدعوة اليها وظهور بعض النجمات اللاتى لم يحققن اى انجاز فنى فى مشوارهن، فضلا عن عدم توجيه الدعوة للفنان ياسر جلال الذى تعتبره من النجوم الذين أغفلهم المهرجان.تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورة للفنانة حلا شيحة بالمايوه مع مجموعة من الفنانين على شاطئ الجونة وذلك على هامش فعاليات مهرجان الجونة والتى انتهت دورته الثالثة منذ ايام قليلة.كشفت الفنانة لقاء الخميسى عن رأيها فى فستان رانيا يوسف الذي أثار الجدل فى مهرجان الجونة السينمائى مؤكدة أن إطلالتها طبيعية وجميلة.كشفت الفنانة دينا الشربيني عن حزنها الشديد بسبب عدم حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دروته الثالثة والتى اختتمت يوم الجمعة بسبب انشغالها فى مهرجان سلا المغربى الذى شاركت فيه كعضو لجنة تحكيم.تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام أحدث صور للفنانة التركية هازل كايا أو "نهال"، كما ظهرت فى مسلسل "العشق الممنوع"، وذلك فى الشهور الأخيرة من الحمل ولم تكشف هازل عن نوع الجنين حتى الآن.ينطبق المثال المأثور "ما محبة إلا بعد عداوة" على عدد من النجوم الذين بدأوا علاقتهم بتراشق بالألفاظ وسرعان ما رفعوا بعدها شعار "الصلح خير"، ليتبدل الحال من شجار الى محبة وهو ما حدث مع عدد من النجوم ولعل أبرزهم الفنان محمد رمضان والفنانة بشرى.