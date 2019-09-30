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أخبار العالم

الأمير محمد بن سلمان يحذر العالم من خطر قادم.. تعرف عليه

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:29 ص
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي
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شريف سيد
أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحذيرا إلى العالم من إمكانية ارتفاع أسعار النفط، إلى مستويات قياسية في حالة إذا لم تردع إيران.

واعتبر ولي العهد في حواره مع برنامج "60 دقيقة" على قناة سي بي إس الأمريكية أن الهجمات التي نُفذت على منشأت نفطية لشركة أرامكو السعودية نوع من أنواع أعمال الحرب من قبل إيران.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن العالم إذا لم يتخذ موقفا قويا لردع إيران سيى مزيدا من التصعيد من جانبها.

ودعا إلى اتباع الحل السياسي في التعامل مع إيران بدلا من الرد العسكري عقب الهجمات التي قامت بها على منشأت أرامكو.
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