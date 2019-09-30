تكلفة خيالية.. اسعار فساتين النجمات فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

خطفت الكثيرات من النجمات الأنظار الأسبوع الماضى خلال ظهورهن فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، وقد أثارت بعض الفنانات جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعى بإطلالاتهن التى ظهرن بها خلال أيام المهرجان، حيث اعتمد بعضهن على الفساتين الجريئة و المثيرة على عكس البعض الاخر اللاتى اعتمدن على الأزياء الفخمة والأنيقة.



وأثارت بعض الإطلالات جدلا بسبب أسعارها سواء الزهيدة أو المبالغ فيها، فارتدت الفنانة يسرا خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة فستانا طويلا راقيا ذا أكمام مكشوفة اتسم بصيحة الـ sequins embellished، وقد حمل الفستان توقيع دار الأزياء العالمية dolcegabbana، وبلغت تكلفة فستان يسرا فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى 7561 دولارا أمريكيا، أى ما يقرب من 124 ألف جنيه مصرى.



فيما ظهرت أمينة خليل فى حفل الافتتاح أيضا فستان طويل باللون الروز المزين بالريش الناعم، وقد حمل التصميم توقيع مصممة الأزياء Hamda Al Fahim، وبلغ سعر الفستان 9350 دولارا أمريكيا، أى ما يقرب من 150 ألف جنيه مصرى.



تألقت الفنانة مى عمر بفستان أنيق باللون الموف الفاتح ويتسم التصميم بقماش التول الفخم و بقصته التى كفت عن قوامها الرشيق، وقد حمل التصميم توقيع مصمم الأزياء العالمى زهير مراد، و كانت تكلفته 19,787 ألف ريال أى ما يعادل 86 ألف جنيه مصرى.



ظهرت الفنانة التونسية درة فى فعاليات مهرجان الجونة بفستان أسود قصيرا من دار الازياء العالمية michaelkors، واتسم التصميم بأنه تميز بصيحة الكم الواحد و مزين بالريش من الطرف، وبلغ سعر فستان درة ٥٤٨٠ دولارا أمريكيا أي ما يقرب من ٩٠ ألف جنيه مصري، وارتدت فى إحدى المرات أيضا جمبسوت باللون الأبيض من أنامل زهير مراد، واتسم التصميم بأنه كشف عن قوامها المثالى، و بلغ سعره 4970 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 81 ألف جنيه مصرى.



كارمن بصيبص أطلت بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى بجمبسوت باللون الأخضر من إيلى صعب، وكانت تكلفة إطلالتها 2295 دولارا أمريكيا.



خطفت الأنظار الفنانة نسرين طافش خلال فعاليات مهرجان الجونة بفستان أسود أنيق تميز بقماش التل من المصممة zeenazaki، وكانت تكلفته 4100 درهم إماراتي، فيما تألقت مرة أخرى بفستان فوشيا جذاب badgleymischka، بلغ سعره 3200 ريال سعودى.



