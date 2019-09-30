Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تكلفة خيالية.. اسعار فساتين النجمات فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:28 ص
تكلفة خيالية ..أسعار
تكلفة خيالية ..أسعار فساتين النجمات فى مهرجان الجونة السينم
Advertisements
هاجر هانئ
خطفت الكثيرات من النجمات الأنظار الأسبوع الماضى خلال ظهورهن فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، وقد أثارت بعض الفنانات جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعى بإطلالاتهن التى ظهرن بها خلال أيام المهرجان، حيث اعتمد بعضهن على الفساتين الجريئة و المثيرة على عكس البعض الاخر اللاتى اعتمدن على الأزياء الفخمة والأنيقة.

وأثارت بعض الإطلالات جدلا بسبب أسعارها سواء الزهيدة أو المبالغ فيها، فارتدت الفنانة يسرا خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة فستانا طويلا راقيا ذا أكمام مكشوفة اتسم بصيحة الـ sequins embellished، وقد حمل الفستان توقيع دار الأزياء العالمية dolcegabbana، وبلغت تكلفة فستان يسرا فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى 7561 دولارا أمريكيا، أى ما يقرب من 124 ألف جنيه مصرى.

فيما ظهرت أمينة خليل فى حفل الافتتاح أيضا فستان طويل باللون الروز المزين بالريش الناعم، وقد حمل التصميم توقيع مصممة الأزياء Hamda Al Fahim، وبلغ سعر الفستان 9350 دولارا أمريكيا، أى ما يقرب من 150 ألف جنيه مصرى.

تألقت الفنانة مى عمر بفستان أنيق باللون الموف الفاتح ويتسم التصميم بقماش التول الفخم و بقصته التى كفت عن قوامها الرشيق، وقد حمل التصميم توقيع مصمم الأزياء العالمى زهير مراد، و كانت تكلفته 19,787 ألف ريال أى ما يعادل 86 ألف جنيه مصرى.

ظهرت الفنانة التونسية درة فى فعاليات مهرجان الجونة بفستان أسود قصيرا من دار الازياء العالمية michaelkors، واتسم التصميم بأنه تميز بصيحة الكم الواحد و مزين بالريش من الطرف، وبلغ سعر فستان درة ٥٤٨٠ دولارا أمريكيا أي ما يقرب من ٩٠ ألف جنيه مصري، وارتدت فى إحدى المرات أيضا جمبسوت باللون الأبيض من أنامل زهير مراد، واتسم التصميم بأنه كشف عن قوامها المثالى، و بلغ سعره 4970 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 81 ألف جنيه مصرى.

كارمن بصيبص أطلت بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى بجمبسوت باللون الأخضر من إيلى صعب، وكانت تكلفة إطلالتها 2295 دولارا أمريكيا.

خطفت الأنظار الفنانة نسرين طافش خلال فعاليات مهرجان الجونة بفستان أسود أنيق تميز بقماش التل من المصممة zeenazaki، وكانت تكلفته 4100 درهم إماراتي، فيما تألقت مرة أخرى بفستان فوشيا جذاب badgleymischka، بلغ سعره 3200 ريال سعودى.

تكلفة خيالية.. اسعار فساتين النجمات فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور
تكلفة خيالية.. اسعار فساتين النجمات فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور
تكلفة خيالية.. اسعار فساتين النجمات فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور
تكلفة خيالية.. اسعار فساتين النجمات فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور
تكلفة خيالية.. اسعار فساتين النجمات فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور
تكلفة خيالية.. اسعار فساتين النجمات فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور
تكلفة خيالية.. اسعار فساتين النجمات فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور
تكلفة خيالية.. اسعار فساتين النجمات فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور
تكلفة خيالية.. اسعار فساتين النجمات فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور
تكلفة خيالية.. اسعار فساتين النجمات فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لن تصدق.. سعر صادم لفستان يسرا فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي .. صور

سعره خيالي.. درة تتألق بفستان أسود في الجونة .. صور

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

بسعر صادم.. مى عمر تتألق بفستان فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي..صور

بالدولار .. سعر جمبسوت درة فى ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

مين أحلى؟ .. أنغام ودرة بنفس الإطلالة

ترشيحاتنا

40 عاما وميتشجان الأمريكية .. اعرف قصة أقدم سيارة في جامعة بنها .. شاهد

صرف التموين مؤقتا .. اعرف الأوراق المطلوبة لتظلم المستبعدين بالقاهرة

مفاجأة .. لا تشترى iphone 11 لهذا السبب

فضيحة.. حبس عالم عقب توصله إلى أسباب انتشار السرطان غرب تركيا

خاص بالبسطاء .. الرئيس يطمئن محدودي الدخل بحقهم في الدعم .. والتموين : لن نظلم أحدا

بفساتين مثيرة .. هيفاء وهبي وزوجة آسر ياسين بنفس الإطلالة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جولة ليلية.. محافظ سوهاج يحيل رئيس مدينة ساقلتة للتحقيق ويستبعد رئيسي قريتين.. صور

تكلفة خيالية.. اسعار فساتين النجمات فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

بفستان مكشوف .. جميلة عوض تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها