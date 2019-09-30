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مرأة

بملابس كلاسيك.. نيرمين الفقى فى أحدث ظهور لها

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:36 ص
نيرمين الفقى
نيرمين الفقى
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة نيرمين الفقى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صور جديدة لها خلال ظهورها فى إحدى المناسبات.

تألقت نيرمين فى الصور بإطلالة كلاسيكية، حيث ارتدت جمبسوت باللون البيج، وتميز التصميم بأنه مصنوع من قماش الستان الناعم الذى منحها إطلالة جذابة وأنيقة.

واعتمدت نيرمين الفقى على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، ولم تبالغ فى استخدام مستحضرات التجميل، واكتفت بوضع بعض اللمسات البسيطة التى كشفت عن جمالها.
بملابس كلاسيك.. نيرمين الفقى فى أحدث ظهور لها
بملابس كلاسيك.. نيرمين الفقى فى أحدث ظهور لها
بملابس كلاسيك.. نيرمين الفقى فى أحدث ظهور لها
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