فيضانات مدمرة تشرد الهنود.. وارتفاع الموتى إلى 113 شخصا

اكتسحت الفيضانات المدمرة عددًا من المناطق الهندية، وهو ما نتج عنه دمار كبير لكثير من القرى والمواقع، فضلًا عن حصيلة مؤسفة من الضحايا تجاوزت المائة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام هندية.



ذكرت السلطات الهندية، إن الأمطار الغزيرة أودت بحياة 113 شخصا على الأقل في ولايتي أوتار براديش وبيهار في الهند خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث اجتاحت مياه الفيضانات مدينة كبرى وغمرت مستشفى ودفعت السلطات إلى إجلاء نزلاء من أحد السجون.



وذكر مسؤول أن 93 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في ولاية أوتار براديش منذ الجمعة بعد أن تعرضت مناطقها الشرقية لأمطار موسمية غزيرة.



وقال ضابط الشرطة، سانتوش فيرما، إن ارتفاع مستويات المياه دفع السلطات إلى نقل 900 سجين من سجن في منطقة باليا الشرقية.



وتعرضت مدينة باتنا، عاصمة بيهار، والتي يقطنها نحو مليوني نسمة، لأضرار بالغة حيث غمرت مياه الأمطار الغزيرة الكثير من الشوارع ودخلت المنازل والمتاجر ومستشفى كبيرا.



