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حوادث

أعضاء النيابة العامة يؤدون اليمين القانونية

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:57 م
دار القضاء العالى
دار القضاء العالى
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محمد عبدالله
أدى أعضاء النيابة العامة المعينون بالقضاء هذا العام اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى وبحضور المستشار حمادة الصاوی النائب العام وذلك بقاعة عبد العزيز باشا فهمی بدار القضاء العالي.

وهنأ رئيس المجلس القضاة الجدد وحثهم على العمل الجاد وإنجاز القضايا لتحقيق العدالة الناجزة لشعب مصر العظيم.

صرح بذلك المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء.

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