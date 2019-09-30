صلاة الاستخارة.. مستشار المفتي يوضح كيف تعرف نتائجها

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن صلاة الاستخارة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فضل عظيم.



وأضاف مستشار المفتي، أن من أراد الاستخارة فعليه أن يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلى ركعتين من غير الفريضة ويدعي ربه بدعاء الاستخارة وهو " اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسمي حاجته - خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي، ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به".



وأضاف أن المصلي، يقرأ فى الركعة الأولى سورة "الكافرون" ثم يقرأ في الركعة الثانية سورة "الإخلاص" وبعد الفراغ من الركعتين يتلو الدعاء الوارد في السنة بعد الصلاة على النبي.



نتائج صلاة الاستخارة



أكد الدكتور مجدي عاشور، أن إخلاص النية لله أمر ضروري لتحديد مدى اختيار الله لك هذا الأمر من عدمه وهو ما يتضح بشكل كبير بعد أداء صلاة الاستخارة ، ناصحا الشخص الذي يستخير الله بعدم الاستخارة وقلبك يميل الى شيء معين وأنك موكل الأمر كله لله عز وجل.



وأضاف خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ، قائلا: ان صلاة الاستخارة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر:" إذا هم أحدكم بشيء فيؤدي ركعتين من غير الفريضة " أي أنه لا يجوز إقران ركعتي الاستخارة مع صلاة الظهر مثلا او الفجر او أي صلاة مفروضة وإنما يجوز صلاة تحية المسجد بنية الاستخارة وتحية المسجد وكذلك ركعتي الضحى بنية الاستخارة وصلاة الضحى ، أي أنها تجوز مع السنن فقط . أو تصليها منفردة دون إقرانها بسنن.



وتابع: يفضل أن يكون دعاء الاستخارة في السجود كما أنه يجوز بعد التسليم من الصلاة مباشرة ويجب ان يكون بانكسار لله ولا يشترط فيه أن تقوله بنفس النص الذي ورد به عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكفي نيتك وما تريد ، ويفضل قبل الدعاء الصلاة والسلام على سيدنا محمد فهي مفتاح قبول الدعاء عند الله وايضا بعد الانتهاء من الدعاء عليك بالصلاة على سيدنا النبي في ختام الدعاء ، لأن الله عز وجل يقبل الصلاة على النبي الأولى والثانية وجل ربنا أن لا يقبل ما بينهما من دعاء.



وأوضح عاشور: بعد الاستخارة إذا كان الأمر كتبه الله لك ستجد السهولة واليسر في كل خطوة تخطوها في الأمر سواء كان زواجا أو شراء سيارة او منزل او اي شيء تريده ، أما إذا كان الأمر غير مقدر لك ستجد العقبات والصعوبات أمامك لا يمكن حلها.