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فن

بعد خلافها مع تركي آل الشيخ .. إليسا تظهر في الرياض مصابة بـ ذراعها .. فيديو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 05:31 م
تركى ال الشيخ واليسا
تركى ال الشيخ واليسا
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أحمد إبراهيم
وضعت الفنانة إليسا حدا للكثير من الاقاويل التى انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية بمنعها من الغناء فى السعودية بأمر من رئيس هيئة الترفيه تركى آل الشيخ وذلك بعد وصولها الى الرياض لتقديمها حفلا غنائيا هناك.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مقطع فيديو للفنانة اليسا أثناء وصولها الى الرياض وتظهر اليسا فى الفيديو مصابة فى ذارعها اليمنى.

وأفادت وسائل إعلامية فنية، بأن السلطات السعودية قررت منع دخول المطربة اللبنانية "إليسا"، لأراضيها.

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية: "يتداول في الأوساط الفنية أن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، أصدر قرارًا بمنع ظهور المغنية اللبنانية في أيّ حفلة تقام في الرياض خلال الفترة المقبلة، إثر الخلاف بينهما الذي طاف على السوشال ميديا قبل يومين تقريبًا".

ونقلت الصحيفة اللبنانية عن بعض المصادر، أن ذلك القرار تم تعميمه، ويشكل فارقة في الساحة الفنية، ويترافق مع تجميد أغنيات "إليسا" في بعض وسائل الإعلام السعودية.

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