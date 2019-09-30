حسين فهمى يرد بقوة على محمد على ويكشف سر غيابه عن الجونة.. فيديو

وأما عن دعوات التظاهر التى دعا لها الهارب محمد على رد حسين فهمى بقوة قائلا: "هذه أمور طبيعية وأصبح معروف مصدرها ومن هو محركها الرئيسي وأتصور أن لن يستطيع أحد أن ينال من هذا البلد.







كشف الفنان حسين فهمى عن سر غيابه عن مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة والتى انتهت مساء الجمعة مؤكدا أن الأمر خارج عن إرادته.وقال حسين فهمى فى أحد اللقاءات التليفزيونية : لم أحضر مهرجان الجونة نظرا لانشغالي ببعض الأعمال الخاصة بي حيث صادف المهرجان عدم تواجدى فى مصر.وأضاف حسين قائلا: "أتمنى أن يكون هناك مهرجان فى جميع محافظات مصر وليس فى القاهرة والإسكندرية والجونة فقط".