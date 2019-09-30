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تعليم

رئيس لجنة التدريب بالنقابة: الإعلام المصري يواجه حربا ضروسا

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:28 م
تكريم أيمن عدلي في
تكريم أيمن عدلي في كلية دار العلوم بعد محاضرة عن "الإحترافية
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ياسمين سامي
كرم الدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد كلية دار العلوم، أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين وأهداه درع الكلية بعد محاضرة عن "الاحترافية في الإعلام".

وأكد عدلي أثناء المحاضرة أن الإعلام يمثل أحد أدوات الدولة الشاملة الآن ويتطلب أدوات خاصة تتعامل مع التحديات التى تواجهها الدولة المصرية خاصة فيما يتمثل بالشائعات والأخبار غير الدقيقة التى تمثل خطرًا على المواطن المصري.

وأشار عدلي إلى الدور الذي يقوم به ماسبيرو لتصحيح وضع الإعلام المصري بما يطبقه من معايير مهنية وأداء منضبط بهدف رفع وعي المصريين والعمل على تثقيف المواطن والدفاع عن مصالح الدولة المصرية.

وأشار عدلي أثناء المحاضرة إلي أن الإعلام المصري يواجه حرب ضروس يتطلب منه الالتفاف والعمل من أجل الحفاظ على مصالح الدولة وحمايتها من كل التهديدات التى تتعرض لها وهذا لن يأتي إلا من خلال استراتيجية إعلامية موحدة يكون هدفها التصدي لكل محاولات التشويه والتشكيك التى تتم من بعض الدول والقنوات الخارجية.
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