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رياضة

تعرف على آخر تطورات أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت .. فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:06 ص
جانب من لقاء الزمالك
جانب من لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت
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تحدث الإعلامي هاني حتحوت، حول تطورات أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «تواصلنا مع أحد أعضاء لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والذي بدوره نفى صلة اللجنة بهذه الأزمة وأكد أن الكاف سيعلن قراره بشأنها في الثامن من الشهر المقبل، أي قبل إجراء القرعة بيوم».

وتساءل «هل معنى تصريح عضو لجنة المسابقات، أن احتمال إعادة المباراة غير وارد كون القرعة ستجرى يوم 9 أكتوبر»، مطالبا إدارة الزمالك بالضغط على الكاف للحصول على حقه، معلقا «للأسف هكذا تدار الكرة الأفريقية».
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