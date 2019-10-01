بالصوت والصورة.. العساكر يوثق لقاء ولي العهد السعودي بأسرة الفغم.. فيديو

نشر مدير المكتب الخاص بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان مقطع فيديو من لقائه بأسرة اللواء المغدور عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان، اثناء لقائه بهم امس الأثنين في قصر جدة.



وعبر حسابه الخاص على موقع تويتر شارك بدر العساكر مقطع الفيديو والذي يوضح ولي العهد أثناء استقباله أسرة اللواء الراحل.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، أن الأمير محمد بن سلمان قدم العزاء لأسرة اللواء الفغم، والذي قتل غدرا برصاص صديقه أمس في جدة.



وأضاف ولي العهد السعودي، في حضور والد الحارس القتيل اللواء المتقاعد بداح بن عبدالله الفغم، أن «وفاة الفقيد مؤلمة على الجميع» لافتا إلى أنه كان متفانيا ومخلصا في أداء مهام عمله



وتفصيليلا، كشف المتحدث الإعلامي باسم شرطة مكة المكرمةأ أمس، كواليس مقتل اللواء بالحرس الملكي السعودي، عبدالعزيز بن بداح بن عبدالله الفغم، اثر اصابته برصاص أطلقه المدعو ممدوح بن مشعل آل علي، الموظف بنزاهة وصديق سابق للواء الفقيد تواجد أثناء زيارته لمنزل صديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي بحي الشاطئ بمحافظة جدة.



وأضاف المتحدث باسم الشرطة، إن واقعة القتل حدثت مساء السبت، عندما كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه، دخل عليهما الجاني وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء الفغم وممدوح آل علي، فخرج الأخير وجلب سلاحا ناريا وأطلق منه عدة أعيرة أصابت حارس الملك وشقيق صاحب المنزل وخادما فلبينيا.



وتابع "تحصن الجاني بداخل المنزل، وبادر قوات الامن التي حاصرته بإطلاق النار رافضًا الاستسلام في محاولة للهروب، الأمر الذي اقتضى تحييد خطره، ما أدى إلى مقتله".

