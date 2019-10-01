شاهد.. حقيقة ظهور وحيد القرن في شوارع القاهرة

كشف الدكتور أحمد علام، صاحب فيديو "وحيد القرن" والذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى، عن تفاصيل الواقعة، معقبا: "الحكاية كوميدية جدا"، معتبرا أن تداول هذا الفيديو أكبر مثال على سرعة انتشار الشائعات.



وأوضح أحمد علام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه كان هو ومجموعة من أصدقائه في نيبال، يتناولون العشاء في أحد المطاعم بمحمية طبيعية تدعى شتوان، وأحيانا الحيوانات تسير في الشارع الكائن به المطعم للوصول إلى الغابة.



وأشار إلى أنهم فوجئوا بمرور الخرتيت في الشارع، فقام بتصويره فيديو، وأرسل الفيديو إلى جروب مغلق مع أصدقائه، متابعا: "فوجئت بعد ساعة بيصحونا وبيقولوا الفيديو نزل على الفيسبوك وعمل 60 ألف شير في ساعة".



وقال: "الفيديو انتشر إنه فيديو أجنبي، وتم تركيب صوت مصري عليه".



وعن ظهور أصوات مصرية بالفيديو، عقَّب: "ناس مصريين في نيبال، هيتكلموا لاوندي يعني.. في واحد ابن حلال سرق الفيديو ونزله على الفيسبوك"، ليعلق الإعلامي عمرو أديب ساخرًا: "يا مثبت العقل والدين يا رب.. إيه اللي بيجرى ده يا جدعان، أنا هاخد طيارة و اجي اتفرج على الخراتيت ".