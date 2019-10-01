صلاح عبد الله يتغزل في أروى جودة بهذ الطريقة

تغزل الفنان صلاح عبد الله في الفنانة اروي جودة بعد تغريدتها الاخيرة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



وكانت اروي جودة غردت قائلة "‏نص رغيف عيش بلدي مأمر بالجبنة الإسطنبولي و كباية شاي بلبن سكر كتيييير".



ليعلق صلاح عبد الله قائلا "‏‎صباح النص التاني من الرغيف بقشطة بلدي وحلاوة طحينية دايت ‏‎‎صباح الخيررررر ههههههههه صباح العسل اروي العسل".



ولقيت التغريدة ردود فعل واسعة من متابعيهم عبر تويتر، وجاءت التعليقات بين" ‏‎‎صباح الفل والياسمين يا عم صلاح"و" ‏‎‎احلى صباح ياعم صلاح" و "عمي صلاح يا محترم يالي مفيش منك في الدنيا يا أبو الكرم ".

