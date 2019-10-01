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فن

صلاح عبد الله يتغزل في أروى جودة بهذ الطريقة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 05:55 ص
صلاح عبد الله و اروي
صلاح عبد الله و اروي جودة
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مصطفى كرم
تغزل الفنان صلاح عبد الله في الفنانة اروي جودة بعد تغريدتها الاخيرة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكانت اروي جودة غردت قائلة "‏نص رغيف عيش بلدي مأمر بالجبنة الإسطنبولي و كباية شاي بلبن سكر كتيييير".

ليعلق صلاح عبد الله قائلا "‏‎صباح النص التاني من الرغيف بقشطة بلدي وحلاوة طحينية دايت ‏‎‎صباح الخيررررر ههههههههه صباح العسل اروي العسل".

ولقيت التغريدة ردود فعل واسعة من متابعيهم عبر تويتر، وجاءت التعليقات بين" ‏‎‎صباح الفل والياسمين يا عم صلاح"و" ‏‎‎احلى صباح ياعم صلاح" و "عمي صلاح يا محترم يالي مفيش منك في الدنيا يا أبو الكرم ".
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