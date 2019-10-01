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محافظات

بعد تزايد حالات تسمم الفسيخ.. تموين الإسكندرية تشن حملة مكبرة على الأسواق

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:04 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
شنت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، حملة تموينية مكبرة استهدفت محلات الأسماك المملحة والطازجة والباعة الجائلين بجميع أنحاء المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مالكى محلين للأسماك بدائرة قسم شرطة العطارين، لحيازتهما 353 كيلوجرام أسماك مجمدة بها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ووفقا لبيان أمني، جرى أيضا التحفظ على 585 كيلوجراما من الأسماك الطازجة، وإعدام 90 كيلوجرام أسماك متنوعة بها تغير في الخواص الطبيعية.

وأضاف البيان أنه تم سحب 27 عينة أسماك متنوعة لإرسالها لمعامل التحاليل بوزارة الصحة، لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، وضبط 15 قضية عدم حمل شهادة صحية و19 قضية عدم توافر الاشتراطات الصحية.

وكان مركز السموم بالإسكندرية قد أصدر بيانا عاجلا، السبت الماضي، بشأن ما تم رصده من تزايد حالات تسمم الفسيخ، مطالبا جميع المواطنين بالامتناع نهائيا وبشكل فوري عن تناوله.
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