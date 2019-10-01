بـ فستان قصير.. درة بـ إطلالة مميزة فى أحدث ظهور لها ... شاهد

نشرت الفنانة درة صورة جديدة لها من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام" .



وظهرت الفنانة درة بـ إطلالة مثيرة وجريئة مرتديا فستان اسود قصير.



وشاركت درة مؤخرا في بطولة مسلسل "الحرملك"، الذي تم عرضه فى الموسم الرمضانى السابق، بطولة جمال سليمان، وسلافة معمار، ومجموعة من نجوم الوطن العربي.