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أخبار البلد

نقيب الفلاحين في تهنئته للرئيس السيسي بذكرى أكتوبر: حروب اليوم أشد خطرا من الماضي

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:55 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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شيماء مجدي
وجه حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وللمؤسسة العسكرية المصرية، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وقال نقيب الفلاحين في بيان له اليوم، إن فلاحين مصر على قلب رجل واحد يتوجهون بخالص التهاني وأطيب التمنيات القلبية بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة، لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة المصرية الباسلة والشعب المصري العظيم بهذه الذكرى المجيدة، التي انتصر فيها أبطال مصر وحطموا أوهام الإسرائيليين بتدمير خط بارليف الحصين.

وأضاف أبو صدام أن الفلاحين ينتهزون هذه المناسبة العطرة ليجددوا العهد والوعد بأنهم سوف يظلون دوما ودائما مساندين للرئيس وللقوات المسلحة الباسلة في جمميع تحركاتهم، معلنين رضاهم التام عن كل قرارات القيادة المصرية الحكيمة لمصلحة الوطن، لافتا إلى أن الفلاحين يفخرون بزعيم مصر والأمة العربيه والإسلامية الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعتزون بقواتهم المسلحة التي أعادت لمصر العزة والشموخ وأرغمت الأعداء على احترام التراب المصري.

ودعا أبوصدام جموع الفلاحين المصريين إلى الصبر والصمود والوقوف ضد حروب إلارهاب والشائعات التي تستهدف الوطن لمواصلة التنمية والاستقرار والأمن الذي نعيش فيه، مؤكدا أن حروب اليوم أشد خطرا من حروب الماضي ففي الماضي كان العدو واضحا وسلاحه معروفا أما حروب اليوم فأننا نحارب أفكارا ومعتقدات خاطئة ونحارب أعداء غير منظمين يستخدمون طرقا جديدة للحروب تدمر الشعوب ذاتيا.

وأشار "نقيب الفلاحين" إلى أن من واجبنا الحفاظ على التراب المصري الغالي الذي ضحى من أجله الآباء والأجداد بأغلى ما يملكون، معلنا أن الفلاحين سيكونون دوما عند حسن قيادتهم السياسية حائط صد منيع وجبهة داخلية من فولاذ لمجابهة كل من تسول له نفسه زعزعة أمن واستقرار مصر.
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