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مرأة

بـ 3 مكونات.. اصنعي ماسك تفتيح طبيعي للبشرة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:07 م
صدى البلد
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قسم المرأه
البشرة الخالية من الشوائب هي مجرد حلم ولكن الاعتناء بالبشرة واجب لإضافة الصفاء والنقاء لها، ويجب تنظيف وتقشير البشرة باستخدام الأقنعة والمقشر لإزالة الأوساخ والجلد الميت، وبعد التنظيف يجب استخدام المرطبات لتغذية البشرة وترطيبها، ويجب استخدام الكريمات الواقية للشمس قبل الخروج من المنزل.

ماسك اللوز والحليب

ويستخدم هذا الماسك لتفتيح البشرة وتوحيد لونها فاللوز مُبيّض طبيعي للبشرة ويزيل عيوب وتصبُّغات البشرة ويساعد على نضارتها.

المكونات:
- 9 ملاعق حليب
- 7 حبات من اللوز
-بضع قطراتٍ من ماء الورد

طريقة تحضير ماسك التفتيح:
- يتم نقع اللوز مع الحليب لمدة يوم.
- نصنع من الخليط عجينة ناعمة.
-إضافة ماء الورد ومن ثم يدهن الماسك على الوجه والرقبة حتى يجف.
- يُغسل الماسك بالماء البارد، ومن ثم يتم تخفيف البشرة بالطبطبة.
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