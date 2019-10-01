شاهد.. انهيار الجسر المقوس في خليج تايوان.. وغواصون يبحثون عن الضحايا



وأشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن الجسر الواقع في بلدة نانفانغاو، وهي قرية صغيرة لصيد الأسماك على ساحل المحيط الهادئ، ولكنها مزدحمة في أغلب الأحيان، انهار في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا.



وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الحرائق إن ستة أشخاص جميعهم أجانب فقدوا ويعتقد أنهم محاصرون في أحد قوارب الصيد.





وقال وزير الداخلية هسو كو يونج للصحفيين إنه يخشى أن يكون خمسة أشخاص على الجسر عندما انهار، لافتا إلى أنه تم إرسال عشرة أشخاص إلى المستشفيات، ستة منهم يعانون من إصابات خطيرة.



وقالت رئيسة تايوان تساي إنغ ون إنها تأمل في أن تبذل جميع الدوائر الحكومية كل ما في وسعها لإنقاذ الناس و "إبقاء عدد الوفيات والإصابات في أدنى مستوى ممكن".



وقال المتحدث باسم وكالة الإطفاء الوطنية سو هونغ وي إن سقوط شاحنة صهريج النفط حطم ثلاثة قوارب صيد.





كما اشتعلت النار في الشاحنة ، لكنها لم تنتشر خارج المركبة.



وقال مسؤولون حكوميون إن من بين الأشخاص العشرة الذين أدخلوا المستشفى، ستة فلبينيين وثلاثة إندونيسيين.



وأسفر الانهيار عن انفجار شاحنة صهريج نفط وسقطت على القوارب في المياه .ودفعت السلطات التايوانية بطائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية وسفن صيد وأكثر من 60 من الأفراد العسكريين، بما في ذلك الغواصين، للبحث عن ضحايا محتملين.