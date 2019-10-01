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رياضة

تركي آل الشيخ يجتمع بـ جوزيه مورينيو مدرب.. اعرف السبب

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:35 م
تركي آل الشيخ وجوزيه
تركي آل الشيخ وجوزيه مورينيو
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حسام الحارتي
نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أثناء لقائه جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتحدث المستشار تركي آل الشيخ، عن الرياضة السعودية، أثناء تواجد جوزيه مورينيو، في المملكة العربية السعودية، معلقًا "الهلال فايز وموسم الرياض مولع والحياة حلوه الحمدالله الله لا يغير علينا".

وفاز فريق الهلال السعودي على السد القطري في الدوحة بنتيجة 4-1 ليقترب من نهائي البطولة القارية عندما يتجدد لقاء الفريقين 22 أكتوبر الحالي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

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