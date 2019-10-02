كوريا الشمالية تطلق صاروخاً على اليابان

ذكر كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية أن صاروخاً كورياً شمالياً سقط على ما يبدو في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان اليوم الأربعاء.





وأضاف كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا أنه لم ترد تقارير بعد عن أي تأثير على طائرات أو سفن قريبة.





من جانبه قال خفر السواحل الياباني في بيان أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا على ما يبدو.





كما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا مجهولا يوم الأربعاء.



