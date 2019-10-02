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أخبار العالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً على اليابان

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:48 ص
صاروخ
صاروخ
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رويترز
ذكر كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية أن صاروخاً كورياً شمالياً سقط على ما يبدو في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان اليوم الأربعاء.

وأضاف كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا أنه لم ترد تقارير بعد عن أي تأثير على طائرات أو سفن قريبة.

من جانبه قال خفر السواحل الياباني في بيان أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا على ما يبدو.

كما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا مجهولا يوم الأربعاء.

وقالت الوكالة إن رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قال إن المقذوف أطلق صباح الأربعاء من منطقة قريبة من وونسان بإقليم كانج‭ ‬وون في اتجاه البحر نحو الشرق.
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