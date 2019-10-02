أخلاق فرسان .. شوبير يشيد بـ موقف تركي آل شيخ مع الخطيب

أشاد أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بـ تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لمساندته للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد هجوم رئيس نادي الزمالك عليه.

وشارك أحمد شوبير تغريدة تركي آل شيخ وعلّق عليها عبر تويتر قائلا "‏شكرا علي أخلاق الفرسان رغم الخلاف".

وكان تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية قد كتب عبر فيس بوك قائلاً "الكابتن الخطيب له وعليه .. ونتفق ونختلف .. لكني لا أقبل أبدا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق.. أد

عمه وأسانده في تلك الحالة .. ونتفق أو نختلف حول الكورة ده شأن طبيعي لكن التعرض لأهله عيب وحرام".