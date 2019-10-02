توماس توخيل: لاعبو باريس سان جيرمان ليسوا آلات.. وتنتظرنا مواجهات عصيبة

دافع توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان عن لاعبيه بعد الفوز على جالطة سراي التركي 1-0 مساء الثلاثاء في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.





وقال توماس توخيل في تصريحات أبرزتها صحيفتا ليكيب ولو باريزيان: "لا أعتقد أننا نؤدي في دوري الأبطال أفضل من الدوري الفرنسي، هناك فارق كبير بين المسابقتين".





وأوضح مدرب باريس سان جيرمان: "بالطبع نحن محبطون لخسارة مباراتين في الدوري، ولكن اللاعبين ليسوا آلات، نلعب مباراة كل 3 أيام، وهو أمر ليس سهلا. الفريق في مرحلة التطور على المستوى الذهني والعصبي".





وبسؤاله هل تفاجأت بتعادل ريال مدريد مع كلوب بروج البلجيكي، رد المدرب الألماني: "المجموعة متوازنة، ومنافسات دوري الأبطال صعبة، تنتظرنا مواجهات عصيبة ضد بروج، وجالطة سراي لديه فرص أمام ريال مدريد، المهمة ستكون صعبة أمام الفريق الإسباني عندما يلعب في تركيا".





وأضاف مدرب باريس سان جيرمان: "أجواء ملعب جالطة سراي مذهلة، لم أسمع دوي هذه الهتافات من قبل، ولم نحقق الفوز بسهولة، بل عانينا وكافحنا كثيرا، لقد كانت المباراة أشبه بمعركة، وأرضية الملعب سيئة بسبب صلابتها، كما أن الفريق التركي لم يخسر سوى 3 مباريات فقط على مدار أكثر من عام".





وأردف المدير الفني لسان جيرمان: "كما أن جالطة سراي فاجأنا بتغيير خطته في بداية اللقاء إلى 5-3-2 واعتماده على إرسال الكرات الطولية لرأسي الحربة فالكاو وبابل، لكننا نجحنا في التعامل بثقة وقوة وهدوء وصبر وتركيز".





وواصل مدرب باريس سان جيرمان تصريحاته بالحديث عن ماورو إيكاردي الذي سجل هدف الفوز، قائلا: "لقد أبلغنا بقدرته على المشاركة في اللقاء دون الحاجة لخوض التدريبات، لقد ساعدنا كثيرا، وأدى دوره، وجوده مهم في ظل غياب كافاني ونيمار ومبابي".



