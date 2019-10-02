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أخبار البلد

مائل للحرارة بالقاهرة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 2-10-2019 على محافظات مصر

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:17 ص
درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم، الأربعاء، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى السواحل الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 22 32
شبين الكوم 22 31
طنطا 23 31
دمنهور 23 30
الإسكندرية 24 30
بلطيم 22 29
مطروح 20 30
السلوم 20 31
سيوة 19 33
بورسعيد 24 30
دمياط 24 29
الزقازيق 23 32
الإسماعيلية 20 32
السويس 22 32
العريش 20 30
رفح 20 29
رأس سدر 22 29
نخل 16 31
نويبع 26 32
طابا 21 30
كاترين 15 28
الطور 25 31
شرم الشيخ 26 34
الغردقة 24 33
مرسى علم 26 32
الفيوم 22 33
بنى سويف 21 33
المنيا 20 34
أسيوط 20 35
سوهاج 21 35
قنا 22 36
الأقصر 24 38
أسوان 24 39
أبوسمبل 23 39
الوادى الجديد 24 36
شلاتين 25 34
أبو رماد 25 34
حلايب 26 33
رأس حدربة 26 33
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