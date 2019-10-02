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برلمان

بالأسماء.. تعرف على تشكيل مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 03:31 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريد محمد- ماجدة بدوي- محمود فايد
فاز الدكتور محمد العمارى برئاسة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، وذلك في انتخابات هيئة مكتب اللجنة.

كما فاز النائبان الدكتور عبد المنعم شهاب، والدكتور عصام القاضى، بمنصبى وكيلي اللجنة، فيما فاز الدكتور سامي المشد بأمانة سر اللجنة.

و فاز النائب أحمد بدوى رئيسا، للجنة الاتصالات، والنائبين يوسف الشاذلى وأحمد البعلى، وكيلين، والنائب أحمد زيدان أمين سر، وذلك بالتزكية.

وفاز الدكتور أسامة العبد برئاسة لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بالتزكية، كما فاز النائب الدكتور أسامة الأزهرى، واللواء شكري الجندي، بمنصبي وكيلي اللجنة، وفاز الدكتور عمر حمروش بأمانة سر اللجنة، وذلك بالتزكية.

وفاز النائب جبالي المراغي برئاسة لجنة القوي العاملة فيما فاز كلا من النائبتان سولاف درويش و مايسة عطوة، بمنصب وكيلي اللجنة، والنائب عبد الفتاح محمد بمنصب أمين سر اللجنة.

جاء ذلك بجلسة البرلمان الأربعاء، حيث تجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان فى مقر اجتماع كل لجنة ويرأس اجتماع اللجنة أكبر أعضائها الحاضرين سنا ويتولى أمانة السن أصغرهم من غير المتقدمين للترشح لأى منصب من مناصب هيئات مكاتب اللجان ويشرفان أيضا على عملية الانتخاب.

كما فاز المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، برئاسة لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب،بالتزكية وذلك للعام الخامس على التوالي، حيث رأسها طوال أدوار الانعقاد الأربعة الماضية.

جاء ذلك في الوقت الذي فاز النائب إيهاب الطماوي والنائب نبيل الجمل، بوكالة اللجنة،وذلك بعد إعتذار النائب حلمي الشريف، فيما فاز النائب إيهاب الخولى بأمانة سر اللجنة.

وفاز النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، برئاسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وذلك للعام الخامس على التوالي، باكتساح ٢٦ صوت في مقابل ٥أصوات للنائبه دينا عبدالعزيز.

و فاز النائب محمد الحسيني، والنائب بدوي النويشي، بوكالة اللجنة والنائب مني جاب الله بأمانه سر اللجنة.

جدير بالذكر أن النائب المهندس أحمد السجينى، الأمين العام لائتلاف دعم مصر فى دور الانعقاد الخامس، هو عضو مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، وعضو مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية، ورئيس جمعية الصداقة المصرية الأوكرانية، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال أربعة أعوام متتالية من 2016 حتى تاريخه، وتولي أمين عام ائتلاف دعم مصر – ائتالف الأغلبية النيابية بمجلس النواب المصرى في دور الانعقاد الرابع.

ومن المقرر، اعلان النتيجة النهائية لانتخابات مكاتب اللجان، بالجلسة العامة الساعة الرابعة مساء اليوم الاربعاء
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