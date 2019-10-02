ميكب لايت وفستان كب.. سلمى أبو ضيف تبهر متابعيها بـ إطلالة هادئة

نشرت سلمى أبو ضيف ستوري جديد لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة هادئة وأنيقة.



وظهرت سلمى أبو ضيف بـ فستان أبيض كب ينتهي بقماش التل الشفاف وكشفت الإطلالة عن رشاقتها، ولم تتكلف في وضع الميكب ووضعت ميكب هادئ مناسب لإطلالتها وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا مع أحمر شفاه باللون الروز واختارت طلاء أظافر باللون الاحمر.



واختارت سلمى بعض الإكسسورات الانيقة حيث إرتدت أسورة وبعض الخواتم الرقيقة، وكان شعرها الاسود منسدلًا على كتفيها، واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..