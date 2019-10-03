كواليس تقديم الأطفال قرابين لـ فتح المقابر الفرعونية.. مهرّب آثار يكشف تفاصيل مرعبة

"معروف إنه عند فتح المقابر الفرعونية لازم يكون فيه دجال موجود طبعا.. مابيقولوش دجال، بيقولوا عليه شيخ.. وما هو الا ساحر ويقوم بأعمال السحر، بيسموه شيخ العزيمة، والعزيمة مش بمعنى القوه، ولكن بمعني قراءة الطلاسم واستحضار الجن، بدماء الأطفال وغالبا بيكون مخطوف، والطفل دا بيكون اسمه الطفل الزهري، ودا معروف عند الدجالين والعاملين بالسحر الأسود".. يحكي أحد تجار الآثار ( المهربين ) عبر مجموعات خاصة بعرض القطع الاثرية عبر الانترنت.



مواصفات القربان



ويكمل.. "الطفل اللى من النوع دا بيكون له مواصفات خاصة - حسب قول الدجالين - دماؤه محببة لـ الجن وله قدرات ومواصفات جسدية وروحية تساعد على عمل السحر، ولديه شق فى اللسان، أي بيكون طفل لسانه مشقوق بخط من منتصفه، وخط عريض بكف الايد، أي بيقسم كف الايد بالعرض ، ولابد أن لا يتخطى الطفل 10 أعوام، ولكن أحيانا لو شاب فيه نفس المواصفات بيتم قتله والتضحيه بدمائه، والتسمية دي مُشتقة من كلمة الزهر، وهي تعني في بعض اللكنات العربية الحظ".



الطفل الزهري



وحسب وصف السحرة، الاسم مشتق من كوكب الزهرة، وهو كوكب لامع لديهم، والطفل يولد فى الشهور الهوائية حسب وصفهم ويكون من برج الميزان أو الدلو أو الجوزاء ويكون كوكب الزهره هو ( الطالع ) اثناء ولادة هذا الطفل".. يتابع موضحا طرق اختيار الاطفال كقرابين لنهب وسرقة المقابر واستخراج الكنوز والدفائن .



طرق فتح المقابر



وتابع تاجر الآثار: "يقوم الدجال بالتواصل مع الجن الذي قام بتسخيره ويطلب منه تحديد المكان الخاص بالمقبره بشكل محدد، أى مكان فى تلك المنطقه التى نتواجد فيها، ويجب أن يتم الامر فى ليال معينة حسب شكل القمر، وأحيانا الجن مقابل أن يعطي المعلومة، يطلب الحصول على مقابل والمقابل يكون قربانا من الدماء، وبعض الدجالين يطلبون دماء لحيوانات وأغلبها من الطيور، ولكن بالفعل احيانا يكون دما بشريا، وهو هنا ما يحتاجون فيه الطفل الزهري، ثم بعد ذلك يقوم بوضع ما يسمي بالتربيعه وهى وضع اربعة احجار على شكل مربع، كل منها مكتوب عليه اسم من اسماء الجن، ويتم ذبح الضحية ووضع دمه فوق تلك الاحجار" حسبما اوضح أنواع القرابين وطرق الاستخدام .

وبرر: "الجن هنا بمثابة كاشف عن المكان الموجود فيه المقبرة، ولذلك ناس بيستخدموا الدماء والقرابين لإلهاء الجن اللي بيحرس المقابر الفرعونية ".



علامات المقابر



ونصح رواد المجموعة "لو وجدت علامات على الارض كالمفتاح او رسومات على الصخر، كل ما تقوم به هو تصوير العلامات وارسالها وهنرد عليك بالمنتدى، ليقولوا لك هل هى اشارات لدفينة او كنز او صناديق مدفونة من عصور مختلفه او عملات اثرية او حتى اماكن لمخطوطات وكتب تعود لالاف السنين خبأها اصحابها ووضعوا علامات على مكان التخبئة، حتى لا يجدها الا اشخاص معينون يفهمون فى هذا المجال " .



حجم التجارة



وتشير الإحصاءات إلى أن حجم تجارة وتهريب الآثار فى مصر يصل إلى 20 مليار دولار سنويًا، وأغلب الآثار التى يتم تهريبها تكون عن طريق التنقيب فى الخفاء من قبل العصابات، بقرى الصعيد والمناطق النائية، والتي تعد وكرًا لها لتمارس عمليات النصب بسهولة .



أبرز الحوادث

