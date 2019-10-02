ظهور ليبي .. تشكيل هجومي لـ المصري في مواجهة الإسماعيلي بالدوري الممتاز

أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المصري تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلى بعد قليل بملعب برج العرب فى إطار الجولة الثانية من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2019/2020.
وجاء تشكيل المصري كالآتى :
حراسة المرمى : أحمد مسعود .
خط الدفاع : بهاء مجدى وأحمد شوشة وكريم العراقى وعمر كمال .
خط الوسط : فريد شوقى وسعيدو سنمبورى وإسلام عطية .
خط الهجوم : حسن على ومفتاح طقطق ومحمود وادى .
ويدخل مفتاح طقطق الجناح الهجومي للمنتخب الليبى تشكيل المصري لأول مرة فى هذا الموسم بعد انتقاله للفريق البورسعيدى قادما من أهلى طرابلس.
وجاء تشكيل المصري كالآتى :
حراسة المرمى : أحمد مسعود .
خط الدفاع : بهاء مجدى وأحمد شوشة وكريم العراقى وعمر كمال .
خط الوسط : فريد شوقى وسعيدو سنمبورى وإسلام عطية .
خط الهجوم : حسن على ومفتاح طقطق ومحمود وادى .
ويدخل مفتاح طقطق الجناح الهجومي للمنتخب الليبى تشكيل المصري لأول مرة فى هذا الموسم بعد انتقاله للفريق البورسعيدى قادما من أهلى طرابلس.