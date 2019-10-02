Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ظهور ليبي .. تشكيل هجومي لـ المصري في مواجهة الإسماعيلي بالدوري الممتاز

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:06 م
إيهاب جلال مدرب المصري
إيهاب جلال مدرب المصري
Advertisements
عمرو الحلوانى
أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المصري تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلى بعد قليل بملعب برج العرب فى إطار الجولة الثانية من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2019/2020.

وجاء تشكيل المصري كالآتى :

حراسة المرمى : أحمد مسعود .

خط الدفاع : بهاء مجدى وأحمد شوشة وكريم العراقى وعمر كمال .

خط الوسط : فريد شوقى وسعيدو سنمبورى وإسلام عطية .

خط الهجوم : حسن على ومفتاح طقطق ومحمود وادى .

ويدخل مفتاح طقطق الجناح الهجومي للمنتخب الليبى تشكيل المصري لأول مرة فى هذا الموسم بعد انتقاله للفريق البورسعيدى قادما من أهلى طرابلس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التشكيل .. وادي يقود خطة إيهاب جلال في مواجهة المصري وبطل تنزانيا

أول حالة طرد فى الدورى المصرى لـ إيزي إيميكا..فيديو

24 لاعبا في قائمة المصري لمباراتي ماليندي والإسماعيلي

المصري وماليندي في الكونفيدرالية.. تشكيل الفريق البورسعيدي لمواجهة بطل زنجبار

ترشيحاتنا

منتقبة نفذت الجريمة.. كشف غموض خطف طفلة من أمام مدرسة في الأميرية.. صور

هيفاء وهبي تتشاجر مع متابعة على انستجرام.. صور

اخبار الرياضة.. أزمة الخطيب ومرتضى تشتعل..امرأة هزت عرش الزمالك.. مفاجأة فايلر.. تحدي تركي أل شيخ

الأمير هاري يقبلها.. ميجان ميركل تلتقي أرملة نيلسون مانديلا لأول مرة.. صور

سبب غريب وراء عدم نقص الوزن أثناء الريجيم .. تعرف عليه

حكم قول لا قدر الله .. الإفتاء توضح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر الحرملك يحتضن مراسم قرعة أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو ..صور

الأمير هاري يقبلها.. ميجان ميركل تلتقي أرملة نيلسون مانديلا لأول مرة.. صور

طفل يسرق سيارة جدته وينطلق على طريق سريع.. والنتيجة كارثية