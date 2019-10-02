بمشاركة 600 لاعب.. افتتاح بطولة الجمهورية لألعاب القوى في القليوبية

افتتح الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية والدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة بطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت ١٨ سنة للبنين والبنات، والتي ينظمها الاتحاد المصرى لألعاب القوى بالتعاون مع منطقة القليوبية، وذلك على مدار ٣ أيام باستاد بنها الرياضي بمشاركة ٦٠٠ لاعب من ٨٠ ناديا.



وشارك في الافتتاح نائب عن رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى طارق طبانة، وصفوت محمد بلابل رئيس منطقة القليوبية لألعاب القوى، وليد فرماوى وكيل المديرية للرياضة، ومحمود شعبان معاون المدير العام لشئون الرياضة، ومحمد أمين أحمد مدير البطولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد.



بدأ الافتتاح بالسلام الجمهورى من الفرقة النحاسية لمركز شباب مدينة بنها، ثم عرض للفنون الشعبية، وتسلم المحافظ ومدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية درع الشكر والتقدير من نائب رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى، ورئيس منطقة القليوبية لألعاب القوى ثم اعطى المحافظ إشارة بدء البطولة.



وتشمل البطولة مسابقات الرمى (دفع الجلة، قذف القرص، رمى الرمح، اطاحة المطرقة) الوثب العالى، القذف بالزانة، الحواجز، الموانع، ووثب ثلاثى.