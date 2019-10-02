الأهلي يستقر على تعديل تعاقد عمار حمدي

استقر الجهاز الإداري للنادي الأهلي علي تعديل تعاقد عمار حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بعد إشادة رينيه فايلر المدير الفني السويسري بأداء اللاعب.



كان الأهلي قيد عمار حمدي في فريق الناشئين 1998 ولكنه يشارك في تدريبات الفريق الأول بناء على رغبة فايلر نفسه الذي أبدي إعجابه بإمكانياته الشديدة .



ويواجه الأهلي فريق الإنتاج الحربي الليلة ضمن الأسبوع الثاني للدوري الممتاز ثم يسافر إلى أسوان بعد غدٍ الجمعة لمواجهة فريقها ضمن الأسبوع الثالث من المسابقة.