Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يستقر على تعديل تعاقد عمار حمدي

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:46 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
استقر الجهاز الإداري للنادي الأهلي علي تعديل تعاقد عمار حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بعد إشادة رينيه فايلر المدير الفني السويسري بأداء اللاعب.

كان الأهلي قيد عمار حمدي في فريق الناشئين 1998 ولكنه يشارك في تدريبات الفريق الأول بناء على رغبة فايلر نفسه الذي أبدي إعجابه بإمكانياته الشديدة .

ويواجه الأهلي فريق الإنتاج الحربي الليلة ضمن الأسبوع الثاني للدوري الممتاز ثم يسافر إلى أسوان بعد غدٍ الجمعة لمواجهة فريقها ضمن الأسبوع الثالث من المسابقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلى يعلن تعيين السويسرى رينيه فايلر مديرا فنيا للفريق خلفا لـ لاسارتى.. رسميا

مدرب الأهلي الجديد.. 10 معلومات عن رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر

فيديوجراف | مدرب الأهلي الجديد رينيه فايلر الأفضل في بلجيكا 2017

بدأ مشواره صدفة.. شاهد | لمسات رينيه فايلر مع الأندية الأوروبية قبل تولي مهمة الاهلى

طه اسماعيل وعبد الحفيظ يحضران مؤتمر تقديم فايلر الاثنين المقبل

الصحف العالمية تسخر من تعاقد الأهلى مع رينيه فايلر.. شاهد

ترشيحاتنا

الفسيخ الفاسد يسقط أول ضحاياه بالاسكندرية .. و3 محافظات مهددة بالتسمم

مليون درهم ملقاة بشوارع دبي .. تفاصيل مهاجمة عصابة لتاجر بالفلفل الحارق

الأزمة تشتعل.. الخطيب يشكو لـ أجهزة الدولة ومرتضى منصور يرد بقوة.. وموقف تركي آل شيخ

بالأسماء.. 10 لاعبين خارج مباراة الأهلي والأنتاج الحربي بفرمان من فايلر

آيتن عامر من داخل المستشفى تطلب من جمهورها الدعاء لوالدتها.. شاهد

بـ 16 مليون جنيه.. إحباط تهريب 20 مليون قرص مكملات غذائية في ميناء الإسكندرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر الحرملك يحتضن مراسم قرعة أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو ..صور

الأمير هاري يقبلها.. ميجان ميركل تلتقي أرملة نيلسون مانديلا لأول مرة.. صور

طفل يسرق سيارة جدته وينطلق على طريق سريع.. والنتيجة كارثية