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فن

مؤلف الفيل الأزرق يرد على تناوله حبوب هلوسة ومخدرات من أجل كتابة أعماله.. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 06:35 م
احمد مراد
احمد مراد
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أحمد إبراهيم
نفى المؤلف احمد مراد ما يتردد من شائعات حول تناوله حبوب الهلوسة او أى من انواع الكيف او المواد المخدرة من اجل كتابة اعماله الادبية والفنية بعد تعرضه الى بعض الانتقادات لما قدمه فى فيلم "الفيل الازرق" بجزأيه الاول والثانى والذى يقدم لنا عالم العفاريت.

وقال احمد مراد خلال لقائه فى برنامج "عرب وود" : لم اتناول اى من حبوب الهلوسة او اى من المنبهات والكيف من اجل كتابة اعمالى الادبية وانه فقط يطلق العنان والتفكير الى أبعد حد ممكن حتى يصل الى أفضل صورة ممكنة.

يذكر ان فيلمه الاخير "الفيل الازرق 2" حقق نجاحا كبيرا عند عرضه فى دور العرض حيث وصلت ايراداته الى 100 مليون جنيه.

ويقوم ببطولته فيلم "الفيل الازرق" كريم عبد العزيز وهند صبرى وشيرين رضا واياد نصار ونيللى كريم واخراج مروان حامد.
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