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رياضة

تشكيلة الاهلي.. اجاي يقود الفريق أمام الإنتاج الحربي.. وأزارو احتياطيا

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:11 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه أمام الإنتاج الحربي، في المباراة المقرر لها بعد قليل، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي : محمد الشناوي
خط الدفاع : محمد هاني وايمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول
خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة
خط الهجوم : رمضان صبحي وجونيور أجايي
ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من شريف إكرامي ووليد سليمان وصلاح محسن وياسر إبراهيم وحسام عاشور وأحمد فتحي ووليد أزارو
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