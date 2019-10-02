فايلر يستبعد 3 لاعبين من قائمة الأهلي أمام الإنتاج بالدورى

استبعد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 3 لاعبين من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الإنتاج الحربي ، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.



وخرج من القائمة كل من: مصطفى شوبير، ومحمود وحيد، وجيرالدو



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..

حراسة المرمي : محمد الشناوي.



خط الدفاع : محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول.



خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة

خط الهجوم : رمضان صبحي وجونيور أجايي.



ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من:

شريف إكرامي ووليد سليمان وصلاح محسن وياسر إبراهيم وحسام عاشور وأحمد فتحي ووليد أزارو.

