فايلر يستبعد 3 لاعبين من قائمة الأهلي أمام الإنتاج بالدورى

استبعد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 3 لاعبين من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الإنتاج الحربي ، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.
وخرج من القائمة كل من: مصطفى شوبير، ومحمود وحيد، وجيرالدو
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..
حراسة المرمي : محمد الشناوي.
خط الدفاع : محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة
خط الهجوم : رمضان صبحي وجونيور أجايي.
ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من:
شريف إكرامي ووليد سليمان وصلاح محسن وياسر إبراهيم وحسام عاشور وأحمد فتحي ووليد أزارو.
وخرج من القائمة كل من: مصطفى شوبير، ومحمود وحيد، وجيرالدو
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..
حراسة المرمي : محمد الشناوي.
خط الدفاع : محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة
خط الهجوم : رمضان صبحي وجونيور أجايي.
ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من:
شريف إكرامي ووليد سليمان وصلاح محسن وياسر إبراهيم وحسام عاشور وأحمد فتحي ووليد أزارو.