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تعليم

إحالة 5 مسئولين بـ"تعليم الإسكندرية" للتحقيق

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:59 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
أمر يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، بإحالة مديري مدرستي أبيس الابتدائية والإعدادية ومسئولي مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي والتخطيط والمتابعة إلى الشئون القانونية للتحقيق معهم.

وقال "الديب" في تصريحات له اليوم، أن قراره هذا جاء بعد اكتشافه عدم تشغيل المبنى الجديد بمدرسة أبيس العاشرة الابتدائية، التابعة لإدارة وسط الإسكندرية التعليمية، رغم جاهزيته لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسي.

وكلف وكيل وزارة التربية والتعليم، مدير إدارة وسط الإسكندرية التعليمية بتشغيل المبني الجديد بالمدرسة المشار إليها وسد العجز بالعاملين والمعلمين لتقليل كثافة التلاميذ بالفصول.
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