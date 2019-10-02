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فن

أحمد داوود يتحدى زوجته علا رشدي.. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:23 م
احمد داود وزوجته
احمد داود وزوجته
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قسم الفن
نشر الفنان أحمد داوود فيديو برفقة زوجته الفنانة علا رشدي علي حسابه الشخصي عبر "أنستجرام" قبل بدء التحدي بينهم في سباق "البيتش باجي".

وقال "أحمد" اثناء لقائهم في برنامج "اي تي بالعربي": "سأفوز في السباق وعلا زوجتي خائفة من التحدي".

أحدث اعمال الفنان أحمد داوود فيلم "ولاد رزق 2" من بطولة احمدعز، احمد الفيشاوي، كريم قاسم ويشارك في فيلم ولاد رزق 2 أيضا عدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

يذكر ان اخر اعمال الفنان أحمد داوود مسلسل "زي الشمس" تم عرضه في رمضان 2019.

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