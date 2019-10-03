مستريح الفيسبوك.. نصاب يستغل اسم فتحي سرور في جمع الأموال والمقابلة بـ 10 آلاف جنيه

على مدار الشهور الماضية لم تكف الدولة عن التحذير من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الأكاذيب وترويج الشائعات، لكن يبدو أن تلك المنصات باتت غير قاصرة على ذلك فحسب، بعدما أصبحت وسيلة لممارسة الاستغلال والتدليس، ووسيلة سهلة للنصب على المواطنين.





أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» والتي تحمل اسم «مكتب الدكتور أحمد فتحي سرور للاستشارات القانونية»، والتي سرعان ما جمعت الكثير من المتابعين والذين قارب عددهم 30 ألف متابع، نتيجة أن الدكتور أحمد فتحي سرور أحد القامات القانونية الكبيرة، والتي وضع أحد الأشخاص ويدعى "حسام" اسمه ورقم هاتفه على الصفحة ناسبا لنفسه لقب مدير مكتب الدكتور أحمد فتحي سرور.





لم يكن هذا الحساب سوى حيلة من أحد الأشخاص – المنتحل صفة مدير مكتب الدكتور سرور- ومحاولة لاستغلال اسم الدكتور أحمد فتحي سرور، للنصب على المواطنين، وتأييدا لما يقوم به عمل على نشر العديد من الصور للدكتور فتحي سرور على تلك الصفحة، ومن بينها نشر صورة تجمعه مع الدكتور أحمد فتحي سرور والذي التقطها معه في أحد الأماكن باعتبار أن الدكتور أحمد فتحي سرور أحد الشخصيات العامة التي يسعى كثير من المواطنين لإلتقاط الصور معاها، ولا يمنع أحد.





الكارثة الكبرى تكمن في أن هذا المنتحل نصب نفسه مديرا لمكتب الدكتور أحمد فتحي سرور، وأن من يريد مقابلة الدكتور سرور لعرض قضيته عليه أن يتواصل مع هذا المنتحل المدعو حسام، وعلى من يريد تحديد موعد مع الدكتور سرور عليه أن يحول مبلغ 10 آلاف جنيه إمام عن طريق الحساب البنكي أو عن طريق البريد.





وعلى مدار أسابيع واصل المنتحل عمله في تنصيب نفسه مديرا لمكتب الدكتور فتحي سرور، جمع خلالها العديد من المبالغ المالية من المواطنين بزعم تحديد موعد لهم مع الفقيه القانوني، لكن سرعان ما يكتشف المواطنون أنهم ضحية عملية نصب ممنهجة من هذا الشخص، ولا سبيل أمامهم إلا بتحرير محاضر في أقسام الشرطة، والتي من بينها المحاضر التي حررت في قسم شرطة قصر النيل.





وأمام زيادة حوادث النصب والتي كانت تتم بدون علم لمكتب الدكتور أحمد فتحي سرور، وبعد معرفة المكتب، قام المحامي سامي رأفت مدير مكتب الدكتور فتحي سرور بتحرير محضر رقم 2776 اداري قصر النيل لسنة 2019، لكنه رغم تحرير هذا المحضر ضد المدعو وصفحته الوهمية التي يمارس من خلالها النصب على المواطنين لازال مكتب الدكتور فتحي سرور يتلقى استغاثات المواطنين من هذا المنتحل والذي استحق أن يطلق عليه "مستريح السوشيال ميديا".



