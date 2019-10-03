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أخبار البلد

تجسس الزوجين على تليفون الآخر حلال أم حرام ؟ .. دار الإفتاء تجيب

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:28 ص
صدى البلد
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صدى البلد
قدمت دار الإفتاء المصرية، بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة عن أسئلة المتابعين، والتى أجاب عنها اليوم الدكتور عمرو الوردانى، مدير إدارة التدريب، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

ومن جانبه قال الوردانى خلال البث المباشر: "إنه من ضمن الأسئلة التى وردت إليه سؤال حول حكم التجسس أو التفتيش فى تليفون الزوج وهل هو حرام أم حلال"، مؤكدًا أنه لا يجوز أن يتجسس أو يفتش أحد الزوجين فى تليفون الآخر.

وأكمل أمين الفتوى بدار الإفتاء:"الشرع الشريف منعنا من التجسس والتحسس، ولكن ما الذى يدفع المرأة للتفتيش فى تليفون زوجته والعكس، صفة "التشكك" وهى مثل زى السرطان "سرطان الحياة الزوجية".

واختتم الوردانى: "من مصادر التشكك التربية أن الزوج والزوجة تشربوا هذا التشكك من النشأة يعنى الأم دائما تربى ابنتها على خلي بالك من حركات زوجك وأن الأصل إن الرجال عنيهم زاغئة، وهذا يؤسس للمعصية المتكررة وهى سوء الظن وهذا حرام، كذلك الابن قد يربيه والده على عدم الثقة فى النساء بشكل عام ويكبر على هذا فيكون دائما لديه سوء ظن وتشكك".

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