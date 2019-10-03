اخبار الرياضة.. كواليس صلح البدري وعماد متعب.. الشائعات تطارد الخطيب.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز الأخبار الرياضية اليوم، الخميس الموافق 3 -10-2019 ومن أبرزها:
كواليس الصلح بين حسام البدري وعماد متعب في قرعة أمم إفريقيا تحت 23 عاما
شهدت مراسم قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما التى جرت فعالياتها فى قصر الحرملك بالمنتزة فى الإسكندرية الصلح بين عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق وحسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطنى الأول.
بيان جديد يشعل أزمة مباراة الزمالك مع جينيراسيون السنغالى.. مستند
أبدى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي اندهاشه الشديد من قرار اتحاد الكرة حول موعد مباراة فريقه المقبلة مع أسوان بالدورى.
التوربينى الأحمر ينطلق.. رد فعل الخطيب بعد الفوز برباعية على الإنتاج الحربي
كواليس الصلح بين حسام البدري وعماد متعب في قرعة أمم إفريقيا تحت 23 عاما
شهدت مراسم قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما التى جرت فعالياتها فى قصر الحرملك بالمنتزة فى الإسكندرية الصلح بين عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق وحسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطنى الأول.
بيان جديد يشعل أزمة مباراة الزمالك مع جينيراسيون السنغالى.. مستند
أصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم بيانا خلال الساعات القليلة الماضية يدين ما تعرض له فريق جينيراسيون فوت السنغالي من معاملة سيئة في مصر لمواجهة الزمالك في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
سيد عبدالحفيظ يتعجب من إصرار اتحاد الكرة على هذا القرار
سيد عبدالحفيظ يتعجب من إصرار اتحاد الكرة على هذا القرار
أبدى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي اندهاشه الشديد من قرار اتحاد الكرة حول موعد مباراة فريقه المقبلة مع أسوان بالدورى.
التوربينى الأحمر ينطلق.. رد فعل الخطيب بعد الفوز برباعية على الإنتاج الحربي
كشفت مصادر خاصة أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي كان سعيدًا بأداء فريقه خلال مواجهة الإنتاج الحربي التي جرت مساء اليوم في الجولة الثانية من منافسات مسابقة الدورى.
أول قرار من فايلر بعد رباعية الإنتاج الحربي
أول قرار من فايلر بعد رباعية الإنتاج الحربي
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العودة للتدريبات غدا الخميس استعدادا لمواجهة أسوان المقرر لها مساء السبت المقبل على ملعب الأخير ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.
شرف ليك المنتخب.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح
شرف ليك المنتخب.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح
وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى محمد صلاح، نجم المنتخب الأول وفريق ليفربول الإنجليزي؛ خاصة عقب إعلان الجهاز الفني للمنتخب، غياب النجم المصري، عن معسكر الفراعنة المقبل.
خالد الغندور يعلن قرب انضمام نجم بيراميدز لـ فريق الزمالك
خالد الغندور يعلن قرب انضمام نجم بيراميدز لـ فريق الزمالك
زف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، بشرى لـ جماهير الزمالك الفترة المقبلة، مؤكدا أن عمر جابر، نجم فريق بيراميدز الحالي والزمالك السابق، يقترب من العودة لصفوف الأبيض.
الشائعات تطارد محمود الخطيب فى أزمة مباراة الزمالك وبطل السنغال
تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عددًا من الأنباء عن تواجد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، ضمن لجنة المسابقات الخاصة بالاتحاد الإفريقي التى تتولى حسم أزمة الزمالك جينيراسيون السنغالي الفترة المقبلة.
الشائعات تطارد محمود الخطيب فى أزمة مباراة الزمالك وبطل السنغال
تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عددًا من الأنباء عن تواجد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، ضمن لجنة المسابقات الخاصة بالاتحاد الإفريقي التى تتولى حسم أزمة الزمالك جينيراسيون السنغالي الفترة المقبلة.