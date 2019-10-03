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برلمان

بأثر رجعى من 2017.. الفئات المستحقة للعلاوتين الخاصة والغلاء بنسبة 20 %

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:24 ص
علاوتى الخاصة والغلاء
علاوتى الخاصة والغلاء
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أسامة علي
أصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة "10 عمال"، حكمًا باستحقاق العاملين في الدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، للعلاوة الخاصة وعلاوة الغلاء بنسبة 20 % من الراتب الأساسي بأثر رجعي، اعتبارًا من تاريخ صدور القانونين 77 و78 في يوليو 2017.

أما بالنسبة إلى الفئات غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمستفيدين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فيقصد بهم 

1- العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة.

2- ذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية.

3- العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

يشار إلى أن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال كان قد وافق منذ عامين بتاريخ 10 مايو 2017 على قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ويمنح القانون العاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، علاوة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى، بقيمة 65 جنيها كحد أدنى و120 جنيها كحد أقصى.

وأشاد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بقرار محكمة استئناف القاهرة الدائرة "10 عمال"، بشأن حكمها باستحقاق العاملين في الدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، للعلاوتين الخاصة والغلاء بنسبة 20 % من الراتب الأساسي بأثر رجعي، اعتبارًا من تاريخ صدور القانونين 77 و78 في يوليو 2017.

وتابع محمد وهب الله خلال تصريحات لـ "صدى البلد" عمال مصر جميعًا متساوون، وحكم القضاء أنصف حقوق عمال الدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ونتمنى تطبيق القرار سريعًا.

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