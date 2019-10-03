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أخبار العالم

دوي إطلاق نار في بغداد رغم حظر التجول

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:30 ص
مظاهرات العراق
مظاهرات العراق
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أفادت وسائل إعلام دولية بتجدد إطلاق النار في العاصمة العراقية بغداد في اليوم الثالث على التوالي من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وذلك رغم قرار حظر التجوال الساري في العاصمة.

وكان قد سمع دوي انفجارات اليوم الخميس في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد .

وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، أكد جندي عراقي بالمنطقة الخضراء أن صوت الانفجار جاء من المنطقة ولكنه لم يدل بتفاصيل أخرى.

وقبيل ذلك أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حظر التجول في بغداد اعتبارا من الخامسة من صباح اليوم الخميس حتى إشعار آخر.



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