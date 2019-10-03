«المهندسين» تعلن عن وحدات سكنية بالتقسيط على 4 سنوات.. تفاصيل

أعلنت نقابة المهندسين، عن طرح وحدات سكنية بإسكان النقابة بالمناطق: (التجمع الخامس – العبور – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان) وذلك وفقًا للشروط الآتية :-





أولًا : إسكان التجمع الخامس:

(كومباوند متكامل المرافق – ناد اجتماعى – مول تجاري – حمام سباحة)

بالقرب من الجامعة الأمريكية بأسعار متميزة تبدأ من 10500 جنيه للمتر.

بمساحات مختلفة تبدأ من 120 مترًا إلى 185 مترًا

سداد 35% مقدم حجز

تسهيلات فى السداد حتى 8 سنوات





ثانيًا: إسكان العبور بالحى التاسع (بجوار مبنى جامعة عين شمس)

متوسط سعر المتر 5400 جنيه

سداد 40% مقدم حجز وتسهيلات فى السداد تصل إلى 4 سنوات بدون فوائد

مساحات متميزة تبدأ من 122 مترًا وحتى 235 مترًا

تسليم الوحدات فورى بمجرد سداد المقدم





ثالثًا : إسكان مدينة 6 أكتوبر

( بالقرب من محطة كهرباء أكتوبر وبنزينة إمارات مصر وجامعة الدكتورة نوال الدجوى)

مساحات تبدأ من 75 متر – 80 متر ، ومتوسط سعر المتر 5400

سداد 40% من مقدم الحجز وتسهيلات بالسداد تصل إلى 4 سنوات بدون فائدة

تسليم الوحدات فورى بمجرد سداد المقدم





رابعًا : إسكان العاشر من رمضان

(بالمجاورة 50\63 – كمبوند )

مساحات تبدأ من 60 مترًا وحتى 115 مترًا

الأسعار تتراوح بين 2500 و3000 جنيه للمتر

سداد 40% من مقدم الحجز وتسهيلات بالسداد تصل إلى 4 سنوات بدون فائدة

تسليم الوحدات فورى بمجرد سداد المقدم





على أن يتم شراء كراسة الشروط من إدارة التسويق والمعارض بمقر النقابة العامة بالدور الرابع اعتبارًا من السبت الموافق 5 أكتوبر 2019، كما سيتم تسديد مبلغ 50 ألف جنيه لجدية دخول القرعة.