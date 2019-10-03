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أخبار البلد

«المهندسين» تعلن عن وحدات سكنية بالتقسيط على 4 سنوات.. تفاصيل

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:25 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
أعلنت نقابة المهندسين، عن طرح وحدات سكنية بإسكان النقابة بالمناطق: (التجمع الخامس – العبور – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان) وذلك وفقًا للشروط الآتية :-

أولًا : إسكان التجمع الخامس:
(كومباوند متكامل المرافق – ناد اجتماعى – مول تجاري – حمام سباحة)
بالقرب من الجامعة الأمريكية بأسعار متميزة تبدأ من 10500 جنيه للمتر.
بمساحات مختلفة تبدأ من 120 مترًا إلى 185 مترًا
سداد 35% مقدم حجز
تسهيلات فى السداد حتى 8 سنوات

ثانيًا: إسكان العبور بالحى التاسع (بجوار مبنى جامعة عين شمس)
متوسط سعر المتر 5400 جنيه
سداد 40% مقدم حجز وتسهيلات فى السداد تصل إلى 4 سنوات بدون فوائد
مساحات متميزة تبدأ من 122 مترًا وحتى 235 مترًا
تسليم الوحدات فورى بمجرد سداد المقدم

ثالثًا : إسكان مدينة 6 أكتوبر
( بالقرب من محطة كهرباء أكتوبر وبنزينة إمارات مصر وجامعة الدكتورة نوال الدجوى)
مساحات تبدأ من 75 متر – 80 متر ، ومتوسط سعر المتر 5400
سداد 40% من مقدم الحجز وتسهيلات بالسداد تصل إلى 4 سنوات بدون فائدة 
تسليم الوحدات فورى بمجرد سداد المقدم

رابعًا : إسكان العاشر من رمضان
(بالمجاورة 50\63 – كمبوند )
مساحات تبدأ من 60 مترًا وحتى 115 مترًا
الأسعار تتراوح بين 2500 و3000 جنيه للمتر
سداد 40% من مقدم الحجز وتسهيلات بالسداد تصل إلى 4 سنوات بدون فائدة 
تسليم الوحدات فورى بمجرد سداد المقدم

على أن يتم شراء كراسة الشروط من إدارة التسويق والمعارض بمقر النقابة العامة بالدور الرابع اعتبارًا من السبت الموافق 5 أكتوبر 2019، كما سيتم تسديد مبلغ 50 ألف جنيه لجدية دخول القرعة.

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