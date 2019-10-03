الإسكان: تكليفات لشركات مياه الشرب وأجهزة المدن استعدادًا لموسم سقوط الأمطار

أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حزمة من التكليفات لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وأجهزة المدن الجديدة، لرفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم سقوط الأمطار بفصل الشتاء، وذلك طبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول.



وتضمنت التكليفات التى أصدرها وزير الإسكان، رفع درجة الاستعداد فى جميع المواقع وخاصة "المواقع الساخنة"، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول على مدار اليوم، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ، وتفعيل خطة الإغاثة للمناطق القريبة من مواقع المعدات على مستوى الجمهورية، وحصر معدات شركات القطاع الخاص العاملة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها عند الضرورة.

