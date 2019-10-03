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اقتصاد

أسعار النفط تستقر متخلية عن مكاسب في ظل قتامة الآفاق الاقتصادية

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:33 ص
صدى البلد
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رويترز
استقرت العقود الآجلة للنفط إلى حد كبير اليوم الخميس، متخلية عن مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة، في الوقت الذي طغت فيه المخاوف بشأن تدهور آفاق الاقتصاد العالمي والتي أضرت بشدة بالأسعار في الجلسة السابقة على آمال متواضعة بإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ثلاثة سنتات أو 0.1 % إلى 57.66 دولار للبرميل، بعد أن هبطت 2% في الجلسة السابقة.

في غضون ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.2 % إلى 52.73 دولار للبرميل بعد أن نزلت 1.8 % أمس الأربعاء.

وبلغت المؤشرات القياسية للأسهم العالمية أدنى مستوياتها في شهر يوم الأربعاء في الوقت الذي غذت فيه مؤشرات على تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي وأرباح ضعيفة في أوروبا المخاوف من أن الاقتصاد العالمي قد ينزلق صوب الركود.

وقال بنك إيه.إن.زد في مذكرة إن السوق تركز "اهتمامها بوضوح" على الأثر المحتمل لضعف النمو الاقتصادي على طلب النفط، مع تراجع المسائل المتعلقة بالإمدادات لتحتل مكانة أقل أهمية في الوقت الحالي.

كما تضررت الثقة أيضا في الجلسة السابقة جراء ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية 3.1 مليون برميل الأسبوع الماضي وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية وهو ما تجاوز بكثير توقعات المحللين بزيادتها 1.6 مليون برميل.

والعقود الآجلة لـ برنت حاليا أقل من المستويات المسجلة قبل هجوم 14 سبتمبر على منشأتي نفط سعوديتين والذي تسبب في توقف ما يزيد على نصف إنتاج المملكة لفترة وجيزة.
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