مفاجأة.. رونالدو خارج قائمة الأعلى قيمة في العالم

نشرت شركة "KPMG" قائمة أكثر 50 لاعبًا قيمة على مستوى العالم وكانت المفاجأة هي خروج البرتغالي رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي من أول 20 في الصدارة.



وقامت شركة "KPMG" بحساب قيم جميع اللاعبين تحديدًا الذين شاركوا أكثر من 450 دقيقة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي والبرتغالي والهولندي، بالإضافة إلى دوريات الدرجة الأولى في تركيا والبرازيل والأرجنتين وبلجيكا.



ونشرت هذه الشركة قائمة أكثر 50 لاعبًا ذا قيمة على مستوى هذه الدوريات، وكانت المفاجئة هي خروج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، ومواطنه جواو فيليكس، نجم أتلتيكو مدريد من قائمة أكثر 20 لاعبًا.



وبلغت قيمة رونالدو 89 مليون يورو بينما وصلت قيمة اللاعب الشاب فيليكس نحو 74 مليون يورو، أي أقل من القيمة التي دفعها له الروخي بلانكوس لصالح بنفيكا في سوق الانتقالات الصيفية.



وتصدر كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة اللاعبين الأكثر قيمة بمبلغ 225 مليون يورو، ويليه زميله نيمار دا سيلفا بقيمة 192.9 مليون يورو والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 186.6 مليون يورو، والبلجيكي إدين هازارد بقيمة 162 مليون يورو واللاعب المصري محمد صلاح بقيمة 158 مليون يورو.





حيث اعتمدت إحصائية شركة "KPMG" على 10 عوامل لتحديد قيمة هؤلاء اللاعبين في مختلف الدوريات العالمية، أبرزها سن اللاعب ومركزه وجنسيته و عقده الحالي وأداؤه الفردي وحصوله على كروت صفراء أو حمراء وعدد الأخطاء، كما يتم احتساب عدد مبارياته مع المنتخب وقوته التجارية، بالإضافة إلى مستوى فريقه والاستقلالية التي يتمتع بها داخل فريقه والقوة المادية المرتبطة بصفقة انتقال ممكنة.



