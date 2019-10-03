رئيس إعمار الإماراتية: ندرس العديد من الفرص الاستثمارية بالمدن المصرية

قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية الإماراتية، أن الحكومة المصرية التي استطاعت خلال الفترة الماضية أن تضع مناخ الاستثمار على الطريق الصحيح بشهادة المؤسسات العالمية.





وأعرب "العبار" عن سعادته بتوقيع مراسم التسوية موجهًا الشكر إلى الحكومة المصرية التي استطاعت خلال الفترة الماضية أن تضع مناخ الاستثمار على الطريق الصحيح بشهادة المؤسسات العالمية.





وقال محمد العبار إن إعمار تدرس العديد من الفرص الاستثمارية بمختلف المدن المصرية، مشيرا إلى أنه على الرغم من النجاح الذي حققته مشاريع إعمار في مصر إلا أن السوق المصرية لا تزال تحمل فرصا استثمارية كبيرة، خاصة السوق العقارية التي تشهد نموًا سنويًا وفرصا حقيقية لجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية، فضلا عن أن هذه التنمية من شأنها توفير فرص العمل، وهو ما يظهر في حجم العمالة في إعمار مصر والذي يصل إلى 15 ألفًا بشكل مباشر أو غير مباشر.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاق التسوية الودية بين شركة "النصر للإسكان والتعمير" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة "إعمار مصر للتنمية" حول النزاع بشأن مشروع "هضبة المقطم"، بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية.