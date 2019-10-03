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فن

كلمات تركي آل الشيخ.. عمرو مصطفى يتابع اللمسات النهائية لأحدث ألبوماته بهولندا

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:15 م
صدى البلد
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نورا نبيل
يتابع الفنان عمرو مصطفى في أمستردام بهولندا اللمسات النهائية للمكساج والماستر الخاص بأحدث ألبوماته الفنية، الألبوم مكوّن من 10 أغنيات جميعها من كلمات تركي آل الشيخ وألحان عمرو مصطفى ومن توزيع موزعين عالميين لم يتم الإفصاح عنهم بعد ولكن ظهر في الصور الخاصة بكواليس الألبوم الموزع الموسيقي العالمي R3HAB ريهاب، الألبوم من إنتاج شركة فيولين، ومن المقرر إطلاقه قريبًا.

ويعتبر ألبوم عمرو مصطفى المقبل بمثابة عودة غنائية قوية بعد غياب 10 سنوات عن آخر ألبوماته.

عمرو مصطفى من أكبر ملحنين الوطن العربي وحصدت أغنياته العديد من الجوائز ولحّن لأكبر نجوم الوطن العربي، تُرجمت ألحانه في العديد من الدول مثل إسبانيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، السويد ، تركيا وغيرهم، ويمتلك عمرو مصطفى 3 ألبومات كمطرب وهم أيامي، علامة في حياتك، الكبير كبير، ومن المقرر إطلاق ألبومه الرابع قريبًا.
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