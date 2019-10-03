بلومبرج: البنك الأهلي الأول في القروض المشتركة بالربع الثالث 2019

أعلنت مؤسسة بلومبرج العالمية وفقا للقائمة الخاصة بالقروض المشتركة خلال الربع الثالث من عام 2019 حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول عن قيامه بالأدوار المختلفة وهي: وكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة بقيمة إجمالية وصلت إلى 28 مليار جنيه مصري.



كما حصد البنك الأهلي المصري أيضا المركز السابع في منطقة الشرق الأوسط ونفس المركز على مستوي قارة أفريقيا عن القروض المشتركة التي قام البنك بدور وكيل التمويل فيها وذلك بعد مؤسسات وبنوك دولية.



أشار هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري الي ان هذا النجاح يأتي بسبب اهتمام البنك بدعم الاقتصاد القومي وذلك بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للنمو الاقتصادي في مختلف قطاعات الدولة.



وأكد عكاشة، على أهمية صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية مما يساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل.



وشدد عكاشة، علي أهمية تطوير العنصر البشري والذي يعتبره البنك ثروته الحقيقية حيث إن البنك يهتم بتدريب العاملين علي أحدث الأساليب العالمية في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة والمبتكرة.



وأعرب يحيي ابو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري، عن اعتزاز البنك باستمراره في الحصول على المكانة المتميزة بين البنوك في مصر والشرق الاوسط وافريقيا، حيث صرح بأن هذا يعتبر تتويجا للجهد المبذول واستكمالا لخطط البنك والتي تهدف إلى الحفاظ علي مكانة البنك الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر.



وأكد أبو الفتوح، ان هذا النجاح يأتي نتيجة لشبكة العلاقات القوية التي تربط البنك بالبنوك المحلية والخارجية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي على اتمام وادارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية.



من جانبه قال شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة، إن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وادارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات وتلبية الاحتياجات التمويلية للعديد من العملاء في مختلف القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.



وأكد رياض، أن التعاون الفعال والمثمر مع البنوك المصرية الأخرى يعكس أيضا قوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي والتفاهم والتناغم بين كافة البنوك.