Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عرضه قريبا.. طرح برومو فيلم Birds of Prey

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:22 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد إبراهيم
طرحت الشركة المنتجة لفيلم "Birds of Prey" برومو دعائى تمهيدا لعرضه فى 7 فبراير المقبل، من خلال حساب الفيلم الرسمي على موقع تويتر.

الفيلم بطولة مارجوت روبى، مارى اليزابيث وينستيد، ايوان ماكجريجور، جورني سموليت بيل، روزي بيريز، كريس ميسينا، ديريك ويلسون، ماثيو ويليج، تأليف كريستينا هودسون، وإخراج كاثي يان.

فيلم "Birds of Prey" تدور أحداثه بعد انفصال Harley Quinn عن Joker، تنضم إلى الأبطال الخارقين Black Canary وHuntress وRenee Montoya لإنقاذ فتاة صغيرة من شر الـ"Joker".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للكبار فقط .. 8 معلومات عن فيلم الجوكر - Joker قبل عرضه فى أكتوبر

Joker يخطف الأنظار في فينيسيا وتصفيق لمدة 8 دقائق .. فيديو

روبرت دوانى يظهر بشخصية ايرون مان فى فيلم مارفل

طرح أول تريلر لفيلم birds of pery لـ مارجوت روبي.. فيديو

ترشيحاتنا

الحلاوة عندكو بالوراثة.. حفيدة نادية لطفى تشعل مواقع التواصل الاجتماعى.. شاهد

اعشاب تخفف الوزن فى اسبوع فقط تخلصك من كابوس الكرش

احم نفسك.. الضعف الجنسي عند الرجال أسبابه وعلاجه

شاهد.. رائد الفضاء الإماراتي ينشر صورة لمصر ونهر النيل من الفضاء

يحول جسمك لماكينة حرق.. ريجيم يخلصك من 5 كيلوجرامات فى أسبوع

عاجل .. إصابة قوية لـ عبدالله السعيد تتسبب في مغادرته مباراة بيراميدز وطنطا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة الطباخ فى ضيافة صدى البلد ..صور

الكيلو بـ 60 جنيها.. مبادرات الخير في قنا تزلزل عرش اللحوم

الرئيس يضع أكاليل الزهور علي النصب التذكارى للجندي المجهول.. صور