عرضه قريبا.. طرح برومو فيلم Birds of Prey

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "Birds of Prey" برومو دعائى تمهيدا لعرضه فى 7 فبراير المقبل، من خلال حساب الفيلم الرسمي على موقع تويتر.



الفيلم بطولة مارجوت روبى، مارى اليزابيث وينستيد، ايوان ماكجريجور، جورني سموليت بيل، روزي بيريز، كريس ميسينا، ديريك ويلسون، ماثيو ويليج، تأليف كريستينا هودسون، وإخراج كاثي يان.



فيلم "Birds of Prey" تدور أحداثه بعد انفصال Harley Quinn عن Joker، تنضم إلى الأبطال الخارقين Black Canary وHuntress وRenee Montoya لإنقاذ فتاة صغيرة من شر الـ"Joker".