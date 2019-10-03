شوقي غريب يكشف كواليس استعداد المنتخب الأوليمبي لبطولة إفريقيا





مشيرا إلى أنه سيخوض تحديا مع فرق أقوى بكثير من الفرق التي كانت مع المنتخب الأول في بطولة الأمم الأفريقية الماضية.



وكشف غريب في تصريحات إذاعية لـ"أون سبورت" البطولة صعبة وتمثل أهمية كبيرة، خاصة وأنها تأتي بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية التي فشل المنتخب الأول بالتتويج بها.



وتابع :"المعسكر الخاص بنا سينطلق يوم 7 أكتوبر المقبل يتخلله مباراتان أو ثلاث على الأرجح،حيث طلبت منتخبات اللعب معنا وديًا مثل جنوب أفريقيا وكوت ديفوار".



وكشف :"في حال خوضنا ثلاث مباريات ستكون الأولى والثانية وديتان والثالثة ستكون تدريبية بحيث تلعب على ثلاثة أشواط كل شوط مدته 45 دقيقة بالإضافة إلى أن التغييرات مفتوحة بالاتفاق بين الطرفين".



وأشار :"هناك جلسات ومكالمات هاتفية بينه وبين حسام البدري المدير الفني للمنتخب، وذلك للاتفاق على اللاعبين الذين سيتم ضمهم هنا وهناك، وهناك تنسيقات بينه وبين البدري ولا توجد أي مشكلات".



واستطرد :"التجمع الأخير لنا سيكون يوم 28 أكتوبر الجاري، لدينا قائمة تضم 30 لاعبًا سنختار منهم 21 لاعبا يتم إرسالهم إلى الاتحاد الأفريقي "كاف" يوم 30 من نفس الشهر".



وأكمل :"سنضم حارس مرمى إضافيا قبل موعد البطولة تحسبًا لإصابة أي حارس مثلما حدث مع المنتخب الأول في كأس الأمم الماضية، ولن أخوض أي مباراة خلال هذه الفترة منعًا من حدوث إصابة".



وواصل:" أتمنى عودة محمد محمود وكريم نيدفيد للتدريبات قبل البطولة، الثنائي سيمثلان إضافة لنا في حال عودتهم من الإصابات التي تعرضوا لها ".



وأتم تصريحاته قائلا :" أتمنى دعم الجماهير لنا وتواجدهم في المدرجات، كما أتمنى أيضًا دعم الإعلام واتحاد الكرة لنا، سنسعى إلى تقديم أداء جيد يليق بالمنتخب والوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020 ".



وكانت قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والتي أقيمت أمس بقصر المنتزة في الإسكندرية، قد أوقعت منتخبنا الأوليمبي مع كل من: الكاميرون وغانا ومالي.



يذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما في الفترة من 8 نوفمبر المقبل وحتى الـ22 من الشهر ذاته .

أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم ، أن القرعة أوقعت فريقه في مجموعة صعبة للغاية.