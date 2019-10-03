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أخبار البلد

نقابة المعلمين تتابع حالة معلمة حاولت الانتحار بقنا

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:00 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين بالجزيرة برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب إخطارًا يفيد بمحاولة انتحار المعلمة ياسمين هلال أحمد المعلمة بمدرسة ناصر الابتدائية المشتركة بمحافظة قنا وعلى الفور وجهت الغرفة جابر حمزة نقيب معلمي قنا بمتابعة ملابسات الحادث وتغطية جميع جوانبه سواء المدرسة أو الإدارة أو التوجيه، وشكلت غرفة العمليات الفرعية بقنا لجنة مكونة من احمد كمال أبو زيد الأمين العام المساعد واحسان محمد حنفي وكمال محمد احمد تركي عضوا مجلس النقابة والذين أفادو بالتقرير المرفق مع البيان.

ووجه الزناتي أيضًا بضرورة متابعة حالة المعلمة الصحية وموقف الجهات التنفيذية مع استمرار التواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالنقابة العامة للمعلمين بالجزيرة والغرفة الفرعية لعمليات المعلمين بقنا وجميع الجهات المختصة لحين الفصل في الموضوع.
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